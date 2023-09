Todtenweis

vor 32 Min.

Neues Todtenweiser Feuerwehrlöschfahrzeug bekommt kirchlichen Segen

Plus Nachdem das alte Fahrzeug seit seiner Anschaffung 1996 in die Jahre gekommen war, folgt nun ein moderner Ersatz für Todtenweis.

Von Sofia Brandmayr Artikel anhören Shape

Zur Segnung des neuen Todtenweiser Feuerwehrlöschfahrzeugs "LF 20 KatS" hat die Wehr am Wochenende ein Fest gefeiert. Viele Nachbarfeuerwehren, darunter auch der Patenverein aus Aindling, waren dabei. Das Fest begann vormittags mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Recht eng wurde es hierbei im Altarraum mit Pfarrer Babu Pereppadan, den Ministranten und 14 Vereinsfahnen. Nach der heiligen Messe ging es in den Pfarrgarten. Dort stand schon das neue Feuerwehrauto bereit um den kirchlichen Segen zu erhalten. Dieser wurde von Pfarrer Babu erteilt.

Das alte Feuerwehrfahrzeug war insgesamt fast 30 Jahre im Dienst

Anschließend reihten sich die Ehrengäste mit Ansprachen ein; allen voran Bürgermeister Konrad Carl. Dieser ging auf die Vorgeschichte des Fahrzeugs ein: Vor vier Jahren stellte die Feuerwehr den Antrag an die Gemeinde für ein neues Löschfahrzeug. Das alte hatte seinen Dienst im Mai 1996 angetreten und war deutlich in die Jahre gekommen. Der stellvertretende Landrat Manfred Losinger ( CSU) lobte die Anschaffung: "Es gibt keinen besseren Anlass, bei herrlichem Sonnenschein ein neues Löschfahrzeug in diesem schönen Pfarrgarten segnen zu lassen, damit es für den Einsatz 24 Stunden täglich für den Einsatz bereitsteht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen