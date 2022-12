Todtenweis

Dorfweihnacht am Samstag in Todtenweis – Erlös für die Kartei der Not

In Todtenweis findet am Samstag, 17. Dezember, wieder eine Dorfweihnacht statt. Ihr Erlös kommt der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute.

In Todtenweis findet am Samstag, 17. Dezember, wieder eine Dorfweihnacht statt. Sie beginnt um 18 Uhr rund um die Linde. Mehrere Todtenweiser Ortsvereine verköstigen ihre Gäste mit deftigen Schmankerln und warmen, weihnachtlichen Getränken. Der Musikverein Aindling sorgt für adventliche Musik. Der Erlös der Veranstaltung soll der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, gespendet werden. Lagerfeuer sorgen für Wärme. Frauenchor der Singrunde gibt zum Auftakt der Dorfweihnacht ein Konzert Zum Auftakt der Todtenweiser Dorfweihnacht trägt der Frauenchor der Singrunde am Samstag, 17. Dezember, ab 17 Uhr in der Dorfkirche die Weihnachtsbotschaft nach Lukas in Gesängen und Texten vor. Alle freiwilligen Spenden im Rahmen des Konzerts gehen an den "Bunten Kreis". (brs, hg)

