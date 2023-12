Todtenweis

vor 48 Min.

Wer Regenwasser in den Kanal einleitet, muss zahlen

Für versiegelte Flächen zahlen die Bürger in Todtenweis ab Januar ein Niederschlagswassergebühr.

Plus Für versiegelte Flächen fällt in Todtenweis ab Januar eine Gebühr an. Pro Kubikmeter werden 30 Cent fällig. Das ist etwas günstiger als bisher kalkuliert.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

In der Gemeinde Todtenweis tritt zum Jahreswechsel eine neue Entwässerungssatzung in Kraft. Damit wird eine Niederschlagswassergebühr eingeführt, die künftig zu entrichten ist. Sie fällt für versiegelte Flächen an.

Gegen die Stimmen von Kilian Leopold und Bernhard Riß fasste der Gemeinderat diesen Beschluss in seiner Sitzung am Mittwoch. Konrad Eichner fehlte dabei. Kernpunkt war dabei die Gebühr fürs Niederschlagswasser. Sie wird ab 1. Januar 30 Cent pro Kubikmeter betragen. Auch hier votierten Leopold und Riß dagegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen