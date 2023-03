Unterbernbach

vor 33 Min.

Schlechte Straßen sind für Unterbernbacher Bürger ein Thema

Der Zustand einiger Straßen war ein Thema in der Bürgerversammlung im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Unterbernbach sprechen die rund 50 Besucher viele Themen an. Die Feuerwehr Unterbernbach wartet auf bestellte Ausstattung.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Eine bunte Palette an Wortmeldungen gab es bei der Bürgerversammlung in Unterbernbach (Markt Kühbach). Die knapp 50 Zuhörerinnen und Zuhörer fragten unter anderem nach dem Feuerwehrbedarfsplan, einem Förderprogramm für Streuobstwiesen oder monierten schlechte Straßenverhältnisse.

