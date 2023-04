Aichach

Kaiserin Elisabeth liebte schönes Geschmeide und edle Steine

Plus Neue Sonderausstellung im Sisi-Schloss zeigt "Elisabeth - ein Leben in Gold und Silber". Bei der Eröffnung weist der Bürgermeister auf zwei Jubiläen im Jahr 2024 hin.

Es funkelt und glitzert diesmal in der neuen Sonderausstellung im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach). Unter dem Motto „Elisabeth – ein Leben in Gold und Silber“ thematisiert sie die ausufernde Liebe der Kaiserin zu Schönem. Bei der Eröffnung am Mittwoch stellte Kastellanin Brigitte Neumaier das Konzept der Ausstellung vor und verriet, was sie für die nächste Sonderausstellung plant. Im kommenden Jahr steht nämlich ein Doppeljubiläum an.

Elisabeth schätzte historisches Geschmeide und trug es gerne. Dieser ägyptische Schmuck ist den antiken Originalen nachgeahmt Foto: Gerlinde Drexler

Kaiserin Sisi isst auch auf Reisen nur aus feinstem Porzellan

Kostbare Spiegel gehörten zum festen Interieur an allen Orten, an denen sich die Kaiserin aufhielt. Möbel in Weiß und Gold hätten den Stil von Schloss Schönbrunn und der Hofburg geprägt, erzählte Neumaier. Auch auf Reisen habe es kostbares Besteck und feinstes Porzellan aus Wien und Meissen, das man als weißes Gold bezeichnete, sein müssen. Prachtvoll ausgestattet ist der Raum im Schloss, der zeigt, wie Gold und Silber im Alltag der Kaiserin dazugehörten. Vor einer Wandtapete, die eine prachtvolle Tafel zeigt, hängen golden wirkende Vorhänge und ein prunkvoller Spiegel. In Vitrinen sind unter anderem Geschirr und Besteck ausgestellt. „In Szene gesetzt“ hat alle Räume wieder Ullrich Styra.

