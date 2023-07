Autofahrer nimmt Krad die Vorfahrt: 48-Jährige wird schwer verletzt

Ein 22-jähriger Autofahrer übersieht bei einem Abbiegemanöver bei Vierkirchen ein Kleinkraftrad. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Polizei ist zufällig Zeuge.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch bei Vierkirchen gekommen. Er ist auf einen Vorfahrtfehler zurückzuführen. Dabei wurde eine 48-jährige Krad-Fahrerin schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei Dachau gegen 14 Uhr, als ein 22-Jähriger mit seinem Auto von Vierkirchen in Richtung Schönbrunn unterwegs war. An der Einmündung zur Kreisstraße DAH 3 wollte er nach links in diese einbiegen. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Kleinkraftrad der 48-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau schwer verletzt wurde.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dachau befand sich zufällig vor Ort und wurde Zeuge des Unfallgeschehens. Die Beamten leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe bei der Verletzten, die ein Rettungshelikopter schließlich in ein Klinikum brachte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)