Es gibt sie schon, die süßen Früchtchen: Die Erdbeersaison startet

Plus Sie sind der Inbegriff des nahenden Sommers: rote, saftige Erdbeeren. Auch im Wittelsbacher Land gibt es sie schon. Sogar in Hochbeeten sind sie zu finden.

Sie enthalten Folsäure, wichtige Mineralstoffe wie Kupfer, Zink und Mangan und haben mehr Vitamin C als Zitronen und Orangen: Die Rede ist von Erdbeeren. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni startet hierzulande die Erdbeersaison. Besonders beliebt sind Felder zum Selberpflücken. Und davon gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg einige. Es zeigt sich allerdings mancherorts, dass die schweren Unwetter im vergangenen Jahr auch Auswirkungen auf diese Saison haben.

Zum einen können sich Erdbeerfans auf den Feldern die Beeren ganz nach dem eigenen Geschmack und nach dem jeweiligen Verwendungszweck aussuchen. Der eine mag sie lieber größer, der nächste eher klein. Besonders herzförmig oder dunkelrot, je nach Vorliebe wird jeder Pflücker fündig. Zum anderen lockt auch der Preis aufs Feld. Wer selbst Hand anlegt, kommt immer günstiger weg. Außerdem ist gerade für Familien ein Ausflug aufs Erdbeerfeld eine spannende Unternehmung. Kinder haben oft die größte Freude, zwischen den Erdbeerpflanzen umherzuspringen und die schönsten Früchte zu finden. Naschen ist in den meisten Fällen zumindest geduldet, solange nicht übertrieben wird.