Ski-Club Pöttmes wird 50 und feiert das Jubiläum

Von Vincent Aumiller

Skifahren wird in Pöttmes großgeschrieben. Der Beweis: der Ski-Club Pöttmes, der 2024 50 Jahre alt wird. Was in der Jubiläumssaison alles geplant ist.

Der Countdown läuft: Am 6. Februar 2024 feiert der Ski-Club Pöttmes ein besonderes Jubiläum – seinen 50. Geburtstag. Die Idee für die Vereinsgründung entsprang der Ölkrise Anfang der 1970er-Jahre. Das in diesem Zusammenhang verhängte Sonntagsfahrverbot sollte mit gemeinsamen Busfahrten umgangen werden. Ski-Club Pöttmes: Kurse für jedermann Gemeinsam Skiausflüge per Bus sind immer noch ein Vereinszweck, mittlerweile hat man sich aber breiter aufgestellt – und so zu zweitgrößten Verein der Marktgemeinde gemausert. „Durch die Organisation von Ski- und Snowboardkursen, vor allem für Kinder, sind wir immer mehr gewachsen“, sagt Vorstand Bruno Hieber. Im Verein laufen natürlich die Planungen für das Jubiläumsjahr auf Hochtouren. So sind die Termine und Preise der einzelnen Fahrten bereits auf der Homepage zu finden. Anfänger und Fortgeschrittener: Der richtige Kurs beim Ski-Club Pöttmes Ob Pistenneuling oder Abfahrtsprofi, ob jung oder alt, ob auf Ski oder Board – alle finden im Ski-Club Pöttmes den richtigen Kurs. Um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die bestmögliche Betreuung zu bieten, nahmen vier Skilehrerinnen und Skilehrer an einer Fortbildung des Allgäuer Skiverbands teil. Zudem findet zum Saisonstart eine interne Ausbildungsmaßnahme statt. „Darüber hinaus planen wir ein Sommerfest, über die Details werden wir bei gegebener Zeit noch informieren“, verrät Hieber. Fehlen im Vereins-Kalender darf auch die Fahrt zum Auftaktspringen der Vierschanzentournee nach Oberstdorf nicht. „Bei den begrenzten Plätzen sollte man bei der Anmeldung nicht zögern“, rät der Vorstand. Ski-Club Pöttmes: Vereinsmeisterschaft mit über 100 Teilnehmern Bei der Vereinsmeisterschaft hat man sich wieder mit den Kameradinnen und Kameraden aus Sandizell zusammengetan, schließlich lässt sich so der Aufwand bei einem Rennen mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich reduzieren. „Wir wünschen uns nun einen schneereichen Jubiläumswinter und viele tolle Skitage“, blickt Hieber auf die Geburtstagsaison voraus. Skimarkt beim Ski-Club Pöttmes Traditionell veranstaltet der Ski-Club Pöttmes seinen großen Skimarkt. Dieser findet heuer (2023) in der Pöttmeser Schulaula statt. Abgabe: Samstag, 25. November 2023, 14 bis 16 Uhr

Markt: Sonntag, 26. November 2023 , 9 bis 12 Uhr Alle Infos auch online beim Ski-Club Pöttmes

