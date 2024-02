Wohnen

vor 33 Min.

Leben im Tiny House: Wie dieses Paar auf 18 Quadratmetern wohnt

Plus Die Menschen in Deutschland wohnen im Schnitt auf immer mehr Fläche. Gleichzeitig interessieren sich viele für Tiny Houses. Wie passt das zusammen?

Von Jonathan Lyne

Wer Dominik Schuster und seine Freundin Julia Geyer im Kühbacher Ortsteil Großhausen besucht, braucht nur wenige Schritte, um einmal durch ihr komplettes Zuhause zu laufen: vom Eingangsbereich vorbei am Holzofen und dem kleinen Esstisch, durch die schmale Tür ins Schlafzimmer. Das war es auch schon.

Schuster und Geyer leben in einem alten Schaustellerwagen, auf einer Fläche von 18 Quadratmetern. Acht Meter lang, 2,30 Meter breit – ein Tiny House. Der Begriff bezeichnet kleine Modulhäuser mit maximal 45 Quadratmetern Wohnfläche. Der Wagen des Paares ist also selbst für ein Tiny House klein. „Viele sagen: Cool, was ihr macht, aber wir könnten uns das nicht vorstellen“, erzählt Schuster. Warum also leben er und seine Freundin auf so wenig Raum?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen