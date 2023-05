Der Frust über den hohen Baulandpreis hält an in Zahling

Plus Im neuen Baugebiet kostet der Quadratmeterpreis 380 Euro. Die Zahlinger protestieren mit 200 Unterschriften. Wie beurteilt das Landratsamt die Preisgestaltung?

Seit Februar sind die Baupreise für das neue Baugebiet "Am Wiesenrand" im Obergriesbacher Ortsteil Zahling bekannt. Wer nördlich der Aichacher Straße bauen möchte, muss 380 Euro pro Quadratmeter plus Nebenkosten berappen. Mit knapp 200 Unterschriften protestierte die Zahlinger Bürgerschaft gegen die aus ihrer Sicht zu hohen Preise. Seit der Übergabe der Unterschriftenliste ist es ruhig geworden.

Ein weiteres Vorgehen sei nicht geplant, heißt es seitens derer, die die Unterschriften eingesammelt haben. Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann berichtet auf Rückfrage, dass die ersten sechs Bauplätze mittlerweile vergeben wurden.