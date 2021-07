Abiturnoten in St. Ottilien sind in diesem Jahr so gut wie nie

Fünf von 79 Abiturientinnen und Abiturienten erreichen am Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien eine Traumnote.

79 Abiturientinnen und Abiturienten konnten am Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien würdevoll verabschiedet werden. Zugleich verließ der Jahrgang mit dem bisher besten Notendurchschnitt von 2,0 die Schule. Fünf Mal wurde mit der Traumnote von 1,0 abgeschlossen, berichtet die Schule.

Wie es Tradition in der vom Geist der Missionsbenediktiner von St. Ottilien geprägten Schule ist, begann der Tag des Abschieds mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche. Pater Theophil Gaus, der Schulseelsorger, wurde als Leiter der Eucharistiefeier von Pfarrerin Renate Kühn, Lehrkraft für Evangelische Religionslehre, und Pater Vianney Meister, dem Leiter des Tagesheims, unterstützt. Gestaltet wurde die Messe von den Abiturientinnen und Abiturienten selbst unter Federführung von Christian Schumertl, dem Musiklehrer des Gymnasiums, und Raphael Jacob an der Orgel.

In jeder Situation sich selbst treu bleiben

Als Prediger hatte sich der Jahrgang Pater Vianney gewünscht. Seine Predigt kreiste um das allen aus der Cäsar-Lektüre bekannte „Veni, vidi, vici – ich kam, sah, siegte“, wobei das Wort „vici“ im weiteren Verlauf durch andere lateinische Verben ausgetauscht wurde, anhand derer Pater Vianney die Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler spiegelte und in den Rat aus der Regel des heiligen Benedikt münden ließ: „Verzweifle nie an der Barmherzigkeit Gottes“ - oder mit den Worten Pater Vianneys: „Benedikt bekennt sich zu einem Gott, der in Christus Dir und allen Menschen entgegenkommt und Dir in jeder Situation treu bleibt – auch in den Momenten des Versagens und der Schuld. So wirst Du später einmal sagen können: Ich kam, sah und verzweifelte nie.“

Es folgte der sehr persönliche Dank von Schulleiter Michael Häußinger an den Jahrgang. Einmal mehr erwies sich das Rhabanus-Maurus-Gymnasium als „Mitmach-Schule“, denn 74 Prozent des Jahrgangs erhielten ein B-Zeugnis zum Abiturzeugnis, mit dem das außerschulische Engagement gewürdigt wird. Häußinger streifte auch kurz die Pandemie, die zum Umdenken zwinge, um den Abiturientinnen und Abiturienten die Quintessenz der „Regula Sancti Benedicti“ mit auf den Lebensweg zu geben, „im Frieden mit sich selbst, im Frieden mit allen, mit denen ihr in Kontakt tretet, und im Frieden mit der gesamten Schöpfung zu sein.“

Fünf mal die Note 1,0 erreicht

Michael Neuhierl sprach für den Elternbeirat und betonte, dass „das Scheitern zum Leben gehört, aber auch die Möglichkeit eröffnet, vieles auszuprobieren“.

Für die Confoederatio Ottiliensis, die Vereinigung ehemaliger Schülerinnen und Schüler, übergab Dr. Bernhard Schmazl den „Tu-Was-Preis“ an Jakob Noll und Vincent Casagrande für ihren herausragenden Einsatz. Anita Mauersberger zeichnete vonseiten der Frank Hirschvogel Stiftung Paula Löw sowie Elias Bindl, Justus Edelmann, Jakob Noll und Korbinian Straub, die alle mit der Traumnote von 1,0 abgeschlossen hatten, aus.

Es folgten weitere Ehrungen, bevor die Zeugnisse vor der Klosterkirche überreicht wurden. Dabei vertrat Prior Ludger Schäffer Erzabt Wolfgang Öxler, der zur Abtsweihe in Tansania weilt, und entließ die Abiturientinnen und Abiturienten durch das „Abitor“ der Kirche in die Welt. (ak)