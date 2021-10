Amnesty International feiert in Dießen sein Gründungsjubiläum

Da Trio Voyage musiziert zum 60. Geburtstag der Organisation im Dießener Schackypark.

Amnesty International feiert in diesem Jahr sein 60. Gründungsjubiläum. Die Dießener Ortsgruppe lädt zum Benefizkonzert mit dem Trio Voyage. Willi Fischer (Violine), Leo Link (Gitarre) und Tiny Schmauch (Kontrabass) – das sind drei Musiker, die sich dem kammermusikalischen Jazz verschrieben haben.

Mit ihren Zuhörern gehen sie auf eine Reise durch die Welt des Jazz, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Trio Voyage spielt Stücke aus verschiedenen Epochen der Jazz-Geschichte.

Drei Musiker aus Kaufbeuren und Dießen

Der Bebop der 50er-Jahre der USA ist ebenso vertreten wie moderne Europäische und Lateinamerikanische Kompositionen. In einem durchaus „vielsaitigen“ Trio spielen die beiden Kaufbeurer Leo Link und Tiny Schmauch mit dem Dießener Geiger Willi Fischer Jazz Standards und Eigenkompositionen.

Obwohl kein ausgesprochenes Rhythmusinstrument in der Band vertreten ist, kommt die Musik von Trio Voyage mit viel Drive und Swing daher. Eingängige Melodien und farbige Akkorde bilden die Basis für viel Improvisation. Die Soli werden dabei vom Trio dynamisch, virtuos und einfühlsam begleitet, sodass vielfarbige Stimmungsbilder entstehen. Jazz auf Höhe der Zeit, mit viel Leidenschaft dargeboten: auf insgesamt 14 Saiten.

Das Jubiläums-Benefizkonzert am Samstag, 9. Oktober, findet statt im Strandhotel Südsee, in der Jahnstraße 7 in Dießen. Beginn ist um 19 Uhr. Karten können unter der Telefonnummer 08807/92220 oder per E-Mail an info@strandhotel-suedsee.com reserviert werden. (ak)

