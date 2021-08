Ammersee

vor 21 Min.

Barbara Gottschalk aus Dießen gibt alten Möbeln neuen Pep

Plus Barbara Gottschalk aus Dießen haucht alten Sitzmöbeln und Lampen neues Leben ein. Am liebsten polstert sie alte Stühle und gibt ausgedienten Möbelstücken einen neuen Charakter.

Von Ulrike Reschke

Ihre Berufsbezeichnung wird dem, was die Dießenerin tut, nicht annähernd gerecht. Die Raumausstatterin Barbara Gottschalk macht Fensterkleider und Wohnkunst, sie macht Lebensträume zu Lebensräumen. Ihr Geschäft in der Bahnhofstraße ist Laden und Atelier zugleich, hier herrscht eine explosive Farbenfülle. Die kreative Atmosphäre krönt die 58-Jährige mit ihrem fröhlichen Lachen. Am liebsten polstert sie alte Stühle, Sessel und Hocker und gibt den Möbelstücken so einen neuen Charakter. „Es geht ums Erhalten“, sagt sie. Auch gehe es darum, gemeinsam mit dem Kunden oder der Kundin etwas „ganz selber Kreiertes“ zu erschaffen.

