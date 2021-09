Bürger wollen mehr Licht für Utting

Plus Aufgrund von Bürgeranträgen werden in Utting neue Straßenlampen beschafft. Gemeinderat macht spontane Ortbesichtigung.

Auf der Grundlage eines Bürgerantrags wurde in Utting geprüft, ob im Gebiet „Schulstraße“ zwei neue Straßenlampen aufgestellt und zwei bestehende ausgetauscht werden sollen. Hintergrund ist, dass sich im genannten Straßenbereich derzeit keine beziehungsweise zu wenige Straßenlampen befinden. Davon hatte sich der Gemeinderat im Rahmen einer spontanen Ortsbesichtigung überzeugt und eine Exkursion zur Besichtigung verschiedener Musterleuchten unternommen.