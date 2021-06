Ammersee

vor 17 Min.

Das Hallenbad in Dießen bleibt weiterhin geschlossen

Plus Die Freibäder sind wieder geöffnet. Doch das Hallenbad im Augustinum in Dießen ist für die Öffentlichkeit weiterhin geschlossen. Jetzt steht fest, wann es wieder geöffnet wird.

Von Petra Straub

In den Freibädern herrscht bereits Betrieb. Und auch an den Badeseen wagen sich erste Badegäste ins kühle Wasser. Wer lieber im Hallenbad seine Bahnen schwimmt, der muss in Dießen noch warten.

Themen folgen