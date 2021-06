Das Monaco Swing Ensemble spielt im Schacky-Park in Dießen

Die Konzertreihe im Schacky-Park hat im Mai begonnen. Im Juni und Juli spielen das Klarinettentrio Schmuck und das Monaco Swing Ensemble mit Gipsy Jazz.

Mit einem Auftritt des Jazz-Trios Nautico im Mai feierte die Konzertreihe im Schacky-Park nach dem langen Lockdown ein großes Comeback. Hunderte Zuhörer genossen auf Stühlen und Decken die Musik und die Möglichkeit, endlich wieder Menschen zu begegnen. Spielt das Wetter mit, wird die Konzertreihe laut Förderkreis im Juni und Juli fortgeführt. Das Klarinettentrio "Schmuck" mit Sayaka Schmuck, Julia Puls und Oliver Klenk ist am 27. Juni, 11 Uhr, zu Gast mit Stücken aus Mozarts "Zauberflöte", mit Dvorák, Piazzolla und Debussy.

Es folgt Gypsy Jazz nach dem Vorbild Django Reinhardts, gespielt vom Monaco Swing Ensemble am Sonntag, 18. Juli, ab 17 Uhr. Ob Erinnerungen an deren Blütephase in den 1930er-Jahren, Ausflüge in die „Musik deutscher Zigeuner“ oder moderne Interpretationen nach Art der neuen Pariser Schule – der gastgebende Förderkreis verspricht einen rasanten Trip durch die Weiten des Gypsy Jazz mit Jakob Lakner, Jan Kiesewetter, David Klüttig, Daniel Fischer und Julia Hornung.

Die Parkplätze am Park sind begrenzt. Es wird empfohlen, sich an das Parkleitsystem zu halten. (ak)





