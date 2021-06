Ammersee

Das Strandhotel Süd See in Dießen will auch Kunst beherbergen

Das Strandhotel Süd See in Dießen: Vor der Terrasse wird eine Skulptur des Dießener Künstlers Christian Wahl aufgestellt.

Plus Christian Wahl zeigt im Strandhotel Süd See in Dießen seine Werke. Am Samstag wird dort eine große Skulptur von ihm enthüllt. Der Ammersee Kurier spricht mit dem Dießener Künstler über seine Arbeit.

Von Dagmar Kübler

Christian Wahl lebt in Dießen. Künstler wie er, "die einen Bezug zu Dießen und zum See haben" sollen künftig im Strandhotel Süd See in Dießen ihre Werke zeigen, sagt sein neuer Besitzer Johann Rieß. Denn das Hotel mausert sich gerade sich zu einem Ort, der nicht nur Gäste, sondern auch Kunst beherbergt. „Unser Ziel ist, das Strandhotel und das Grundstück durch Kunst und Kultur zu bereichern und hierdurch mit viel buntem Leben zu füllen. Gerne stellen wir die Räumlichkeiten des Hotels in Zukunft für wechselnde Ausstellungen zur Verfügung."

