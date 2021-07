Der Mühlbach in Dießen wird früher als geplant gereinigt

Plus Normalerweise wird das Bachgerinne alle drei Jahre von Kalk und Schlamm befreit. Diesmal wird die Aktion um ein Jahr vorgezogen. Was der Grund dafür ist.

Seit Montagmorgen, 7 Uhr, wird der Mühlbach in Dießen zwischen Rathaus und Ammersee von Kalk, Schlamm und Unrat befreit. Diese Arbeiten werden normalerweise alle drei Jahre durchgeführt. Dieses Mal wurden sie um ein Jahr vorverlegt.