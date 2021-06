Der Radom-Verein in Raisting baut ein Archiv auf

Der Raistinger Verein besitzt Dokumente aus der Bauzeit des Radoms in den 1960er-Jahren. Sie sollen archiviert werden. Die Ortsgeschichtler aus Pähl helfen dabei.

Als kürzlich Dr. Ulf Hermanspann über seine Arbeit im Archiv der Ortsgeschichte Pähl-Fischen erzählte, spitzten die Besucher neugierig ihre Ohren. Mitglieder des Fördervereins Radom Raisting kamen, um von seiner Erfahrung zu lernen und Tipps für die Arbeit am eigenen Archivmaterial zu bekommen.

Und davon gab es einige. Ganz wichtig: „Denken Sie immer an die Datensicherung!“ Inzwischen habe er die Archivdaten mehrfach gespeichert, sagte Hermanspann. Er wusste außerdem, wie man günstig an Rechner, Monitore und Scanner kommt und zeigte auf seinen Arbeitstisch: „Alles gebraucht und geschenkt.“ Viele würden gerne ihre guten Geräte weitergeben, wenn sie sich neue beschaffen. Damit ließe sich bestens arbeiten. Die Archivare sind also perfekt ausgerüstet mit Hardware zur Digitalisierung von Fotos und Berichten aller Art zur Geschichte ihres Ortes. Sucht jemand nach einem Namen, Vereinsfest oder politischen Ereignis? Hier wird er gleich fündig.

Spenden helfen in Pähl bei der Archivarbeit

Das Archiv ist in der sogenannten „Kleinen Schule“ untergebracht. Der Raum bietet Regalen, Geräten und Arbeitsplätzen ausreichend Platz. Dafür und für weitere finanzielle Unterstützungen ist der Freundeskreis der Ortsgeschichte Bürgermeister Werner Grünbauer und der Gemeinde sehr dankbar. Andere Investitionen, beispielsweise die Archivierungssoftware, bestreiten sie mit Spenden.

„Jeder eingehende Schnipsel wird gescannt“, erklärte Hermanspann. Ist er erst einmal in die Datenbank eingespeist, findet man ihn unter einem Stichwort, Namen oder Datum sofort. Das demonstrierte er an einem Artikel zum Radom, den er schnell mal auf seinen Bildschirm holte. Und er zeigte im Detail, wie er so einen Bericht in die Datenbank aufnimmt.

Otfried Werking (hinten) ist ehemaliger Mitarbeiter der Erdfunkstelle Raisting und verwaltet das Archiv des Fördervereins Radom Raisting. Von Dr. Ulf Hermanspann holt er sich Tipps. Foto: Förderverein Radom Raisting

Die Mitglieder des Fördervereins schauten interessiert zu, sie arbeiten derzeit an ihrem eigenen Archiv und lernten viel von Hermanspann und Leonhard Bartl. Der beschrieb, wie er jeden Tag die aktuellen Medien nach Informationen durchsucht. Ihm entgeht wohl kein Bericht oder Foto mit Bezug zu Pähl. Er schneidet alles aus, legt es chronologisch in einem Ordner ab und bringt es dem Vereinsfreund Hermanspann zum Einscannen.

Es gibt Originaldokumente des Radoms aus den 1960-er Jahren

Ungezählte Stunden leidenschaftliche Arbeit steckten inzwischen im Pähler Archiv. Und auch der Förderverein Radom Raisting sei engagiert dabei, sagt dessen Vorsitzende Dr. Sabine Vetter. Mitglieder sichten ihr Material mit originalen Dokumenten zur Erdfunkstelle Raisting, zum Radom und Satellitenfunk seit dem Bau der Anlage Anfang der 1960er-Jahre.

Noch seien sie nicht ganz so komfortabel eingerichtet wie die Pähler Kollegen. Es fehle vor allem ein geeigneter Raum zur Unterbringung des Archivs, die Suche danach laufe auf Hochtouren. Doch die Sortierung des Materials gehe voran – auch Dank der Unterstützung der Pähler Kollegen. Diese seien mit ihrem Archiv in einer beneidenswerten Lage – nicht zuletzt auch wegen des wunderbaren Ausblicks von ihrem Arbeitsplatz auf die Erdfunkstelle und das Radom in Raisting. (ak)

