Der Schacky-Park-Verein in Dießen besitzt jetzt eine Kutsche

Plus Das Ehepaar Ilse und Rainer Hollenweger macht dem Förderkreises Schacky-Park ein Geschenk. Jetzt kann der Dießener Verein auch Kutschfahrten anbieten.

Wie wäre es mit einer romantischen Kutschfahrt durch Dießen? Bei der Hochzeit vielleicht? Zum Ehejubiläum oder Geburtstag? Dieses Angebot macht der Förderkreis Schacky-Park ab sofort nicht nur Mitgliedern, sondern allen Interessierten. Denn der Verein bekam überraschend eine Pferdekutsche vom Typ „Victoria Mylord“ beschenkt.