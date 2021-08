Die Uttinger Feuerwehr wächst auch in der Pandemie

Die Uttinger Feuerwehr verpflichtet neue und ehrt langjährige Mitglieder. Corona lässt die Einsatzzahlen im Vergleich zum Jahr zuvor um die Hälfte schrumpfen.

Kürzlich fand die Jahresversammlung 2020 der Uttinger Feuerwehr in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses statt. „Nach 16 Monaten in der Corona-Pandemie ein freudiges Wiedersehen aller aktiven und passiven Kameraden, der Jugendgruppe und der politischen Vertreter“, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.

Begrüßt wurden die Gäste von Bürgermeister und Kommandant Florian Hoffmann und Vorstandsvorsitzender Josef Klingl.

Aufgrund der Pandemie konnten kaum gesellschaftliche Veranstaltungen in 2020 abgehalten werden, und so fielen die Vereinsberichte des Vorstands und des Kassenwarts kurz aus. Trotz der Pandemie habe die Feuerwehr ihre Aufgabe wahrgenommen, und Kommandant Florian Hoffmann konnte über 32 Einsätze berichten, bei denen insgesamt 362 Stunden geleistet wurden.

Drei Brandeinsätze und acht Fehlalarme

Bei den Einsätzen habe es sich um drei Brände, 21 technische Hilfeleistungen und acht Einsätze, die durch Fehlalarme von Rauchmeldern ausgelöst worden seien, gehandelt. In Summe könne im Corona-Jahr 2020 von einer Halbierung der Einsatzzahlen im Vergleich zum Jahr 2019 gesprochen werden.

Die gesetzlichen Auflagen hätten es auch der aktiven Feuerwehr sehr schwer gemacht, da Übungen und Fortbildungen ganz ausfallen mussten, oder nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen stattfinden konnten. Die Jugendausbildung sei fast vollständig zum Stillstand gekommen. Prüffristen für Ausrüstung und Ausstattung seien ausgesetzt oder verschoben worden.

Lesen Sie dazu auch

Dennoch hätten sich die Feuerwehrmitglieder engagiert, den Feuerwehrbetrieb am Laufen zu halten und deren Funktionstüchtigkeit zu garantieren. „So wurden durch die aktiven Mitglieder 2411 Stunden durch Übungen und Unterhaltstätigkeiten erbracht, dies spiegelt sich in 226 Einzeltätigkeiten wider“, heißt es im Bericht. Obwohl die Jugendgruppe im Jahr 2020 nur neun Übungseinheiten habe absolvieren können, wurden 117 aktive Stunden erbracht.

Neue Mitglieder bei der Uttinger Feuerwehr verpflichtet

In Summe hätten die Mitglieder der Feuerwehr Utting 2950 Stunden ehrenamtliche Arbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Utting geleistet.

Trotz der Pandemie habe man den Personalstamm halten und sogar ausbauen können, erfuhren die Teilnehmer der Versammlung. 58 Männer und Frauen sowie 16 Jugendliche engagieren sich derzeit in der Uttinger Feuerwehr. So konnten im Rahmen der Jahresversammlung neue Mitglieder verpflichtet, aus der Jugend übernommen und mehrere Mitglieder für ihre lange Dienstzeit in der Uttinger Wehr geehrt werden.

In den aktiven Dienst wechseln aus der Jugendgruppe Linus Kohl, Simon Reinhart und Simon Wallner, die zu Feuerwehrmännern ernannt wurden. Armin Neuner ist jetzt Hauptfeuerwehrmann.

Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden geehrt:

Franz Amtmann (Beförderung zum Oberfeuerwehrmann) sowie Freddy Riedel (Beförderung zum Löschmeister).

Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden geehrt:

Andreas Glassl (Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann), Michael Streicher (Beförderung zum Löschmeister) sowie Thomas Kaiser.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft im Feuerwehrverein erhielt Johann Reinhart eine Urkunde und einen Präsentkorb von Vorstand Josef Klingl.

Kreisbrandinspektor Alfons Düringer und Kreisbrandmeister Josef Ender zeichneten Ali Karakus für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft mit dem Ehrenkreuz ausgezeichnet.

Markus Fakler wurde zum Löschmeister befördert.

Dank für das Engagement der Mitglieder

Nicht nur der Vorstand des Vereines und der Kommandant dankten den Mitgliedern für ihr Engagement, auch der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Utting, Patrick Schneider, fand lobende Worte und dankte den Mitgliedern im Namen der Gemeinde Utting ganz ausdrücklich für das Engagement. (ak)