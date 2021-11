Dießen: Noah Cohen präsentiert Fotografien im Blauen Haus

„Bis gleich, Isaak“ – zum Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ präsentiert Noah Cohen Bilder. Was alles geboten ist.

Der international bekannte Fotokünstler Noah Cohen zeigt von Freitag, 3. bis Sonntag, 12. Dezember seine Ausstellung „Bis gleich Isaak! Jüdische Deutsche an ihren Lieblingsplätzen“ im Kulturforum Blaues Haus in Dießen. Die Ausstellung, die anlässlich des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ präsentiert wird, soll von Klischees wegführen, die immer wieder Formulierungen hervorrufen wie: Deutsche und Juden.

Artikel im Spiegel zeigt exemplarisch Klischees über Jüdinnen und Juden

Diese Unterscheidung gibt es nicht. Juden sind Deutsche - wie alle anderen auch - und nicht durch Religion definiert. Sie sind von Normen und Werten der deutschen Kultur, Gesellschaft und Sprache geprägt, wie alle anderen auch.

Wie stark die Klischees dennoch immer noch sind, zeigt allein das Titelbild von Spiegel Geschichte Nr. 4/2019: Es geht um jüdisches Leben in Deutschland – und gezeigt werden zwei orthodoxe Juden in traditionell osteuropäischer Tracht, mit Bart und Hut. „Diesem Stereotyp widerspreche ich. Ich zeige interessante Menschen, Deutsche, die am sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Leben teilnehmen, ganz normale Redakteure, Studenten, Wirte und Anwälte. Deutsche - und Juden“, betont Noah Cohen.

Ausstellung in Dießen: Es geht um Frieden und Freiheit

Während der Recherche zu seiner Ausstellung, habe er erfahren, wie viele Menschen sich scheuen, sich in der Öffentlichkeit als Juden zu outen. Noah Cohen: „Genau das darf nicht sein. Nicht in Deutschland, nicht in Europa, nirgendwo auf der Welt. Diese Scheu ist ein Zugeständnis an den Rassismus.

Und genau dem widerspricht dieses Projekt, mit Hilfe und in Gesellschaft all der jüdischen Deutschen, die auch so denken und den Mut haben, dazu zu stehen. Es ist eine Botschaft, ein Ringen um Freiheit und Toleranz. Es ist an der Zeit, dass sich alle, die so denken, zusammentun. Ob Juden, Christen, Moslems oder Buddhisten, ist mir ganz egal, Hauptsache friedlich, freundlich und freiheitsliebend.

Und so habe ich den Plan, die Arbeit im nächsten Jahr fortzuführen und ein Projekt mit Menschen unterschiedlicher Religionen zu realisieren - um gemeinsam für Verständigung und gegen Rassismus aufzutreten."

„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ – das Datum entstand mit dem Dekret von Kaiser Konstantin 321, das Juden den Zugang zu allen öffentlichen Ämtern erlaubte. Im Jubiläumsjahr 2021 finden in ganz Deutschland zahlreiche Kulturveranstaltungen zu dem Thema statt.

Das Programm im Überblick:

Das Programm zur Ausstellung „Bis gleich Isaak! Jüdische Deutsche an ihren Lieblingsplätzen“ beginnt mit einer Vernissage am Freitag, 3. Dezember, ab 19.30 Uhr.

Am Samstag, 4. Dezember, findet ab 20 Uhr eine Lesung mit Lena Gorelik statt. Gorelik ist eine aus der Ukraine stammende, deutsche Schriftstellerin und sie ist Jüdin. Sie liest aus ihrem Roman „Wer wir sind“. Am 9. Dezember erzählt Daniel Großmann – er ist Dirigent und Leiter des JCOM, des Jewish Chamber Orchestra Munich, einer jungen Formation aus Musikern, die sich seit mehreren Jahren international einen Namen gemacht hat – von seinen Erfahrungen und seiner musikalischen Arbeit.

Die Finissage findet am Sonntag, 16. Dezember, ab 17 Uhr statt. (ak)