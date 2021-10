Dießener Lionsclub leistet nach der Flutkatastrophe weiter Hilfe

Auch Wochen nach der Flutkatastrophe leistet der Lionsclub Dießen in der betroffenen Region Hilfe. Lions-Mitglied Steffen Kley hat mit Menschen vor Ort über die aktuelle Lage gesprochen.

Der Lionsclub Diessen am Ammersee hat unmittelbar nach der Flutkatastrophe in einigen Teilen Deutschlands Soforthilfe geleistet und Notstromaggregate und vieles mehr in die Krisenregion in der Eifel gebracht. Jetzt hat sich der Verein im Gespräch mit Lotte Cossé, einer der Kontaktpersonen im Hochwassergebiet in der Eifel, ein Bild über die gegenwärtige Lage gemacht, in der sich die Betroffenen befinden.

Frau Cossé, wie lässt sich die Stimmung in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten zwei Monate nach der Katastrophe beschreiben?

Viele Menschen erkennen erst jetzt das volle Ausmaß der Katastrophe. Sie brauchen viel Geduld, bis sie Nachrichten von Versicherungen, Gutachten von Statikern oder ein Angebot für Reparaturen von Handwerkern bekommen. Solange ist die weitere Entwicklung für viele ungewiss und bedeutet, dass viele in Provisorien leben müssen.

Welche Dinge werden zur Zeit denn von den betroffenen Familien am dringendsten benötigt?

Personelle Hilfe durch Helfer und Fachhandwerker wäre im Moment das wichtigste. Wer das Wetter in der Eifel kennt, weiß, wie wichtig besonders im Winter Wäschetrockner werden können. Da Trockner und Waschmaschinen meist in den überfluteten Kellern standen, sind diese im Umkreis der Überschwemmung im Moment Mangelware.

Lesen Sie dazu auch

Ohne Heizung durch den Winter

Ganz sicher werden nicht alle zum Winter hin eine voll funktionierende Heizung installieren können. Daher werden Heizgeräte, am besten mit alternativen Energiequellen oder transportable Heizgeräte benötigt.

Wie beurteilen Sie die Verteilung der gespendeten Hilfsgeräte?

Wir als Verteiler haben die Erfahrung gemacht, dass die die Betroffenen sehr dankbar für jede Hilfe waren und gerade die persönliche Hilfsbereitschaft zum Beispiel des Lions Clubs Dießen sehr geschätzt haben. Die unkomplizierte Verteilung ohne jede Bürokratie hat viele sehr verwundert und das Zeichen der Solidarität weit über die regionalen Grenzen hinweg war eine nicht zu unterschätzende zusätzliche mentale Unterstützung.

Social Media und persönliche Kontakte

Da kurz nach der Katastrophe die üblichen Informationskanäle nicht funktionierten, waren die Social Media und persönlichen Kontakte sehr wichtig. Viele Raumentfeuchter laufen noch immer in den beschädigten Räumen oder wurden an weitere Bekannte gegeben. Ein Teil der Geräte zirkuliert in den Eifelorten Seffern und im Prümer Land.

Wie empfinden Sie den Ansatz, direkte „Patenschaften“ für betroffene Familien zu übernehmen?

Unsere Spendenempfänger haben durchweg Skrupel, „Geschenke“ anzunehmen, da sie sich in der ersten Not unterstützt fühlten, nun aber auf Bedürftigere verweisen. Im weiteren Verlauf ist es sicher problematisch, einzelne Familien aus dem Kreis der Flutopfer auszuwählen und Bevorzugungen und Ungerechtigkeiten zu vermeiden.

Hilfe für den Bau eines Containerdorfs

Sinnvoll wäre dagegen sicher die weitere Unterstützung eines bestimmten Projektes, etwa eines Containerdorfes für diejenigen, die nicht in ihre Häuser zurück können oder einer Gemeinde, die den Wiederaufbau stemmen muss. Dabei könnte es hilfreich sein, wenn sich Partnerschaften ergeben könnten, zum Beispiel auf Ebene des Lions Clubs zu einem Club vor Ort.

Gespendet werden kann für die Opfer der Flutkatastrophe auf das Spendenkonto: DE 34 7009 1600 0002 5287 38. Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.

Das Interview führte Steffen Kley vom Lionsclub Dießen.