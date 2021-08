Dießens Fußballer spielen zum Saisonstart in Marnbach

Beim SSV Marnbach-Deutenhausen beginnen die Fußballer des MTV Dießen die neue Saison am 8. August. Trainer Philipp Ropers will dort drei Punkte holen.

Mit einer Woche Verspätung startet der MTV Dießen in die neue Saison. Für das erste Saisonspiel in der A-Klasse 5 reisen die Fußballer zum SSV Marnbach-Deutenhausen. Spielbeginn ist am Sonntag, 8. August, um 15 Uhr. Dann geht’s für die Dießener nach rund zehn Monaten zum ersten Mal wieder um drei Punkte.

„Wir freuen uns und sind heiß, dass es endlich wieder losgeht“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Er sei zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft. Immerhin gewannen die Dießener alle vier Testspiele und erreichten im Toto-Pokal die dritte Runde.

Dießen gilt bei der Begegnung als Favorit

„Das zählt jetzt aber nichts, das Spiel geht bei Null los“, warnt der Trainer. Sein Team gilt vor dem Duell mit dem Aufsteiger als klarer Favorit. Zum Saisonauftakt hatten die Marnbacher eine 0:6-Klatsche gegen den MTV Berg II kassiert. Der Klassenerhalt ist von vornherein das erklärte Ziel der Gastgeber.

Die letzten beiden Spiele zwischen Marnbach und Dießen fanden in der Saison 2014/15 statt. Zuhause gewann der MTV 2:0, doch in Marnbach kamen die Dießener nicht über ein 1:1 hinaus. Das soll diesmal nicht passieren. Die Vorgabe von Ropers ist klar: Drei Punkte sollen zum Saisonstart her.

Lesen Sie dazu auch