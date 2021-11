Ammersee

Eduard Selzam: Ein Pionier der Künste am Ammersee

Plus Am Samstag jährte sich der Todestag von Eduard Selzam zum 70. Mal. Er ist einer der ersten Künstler, die sich am Ammersee niederließen. Anders als sein Freund Wilhelm Leibl fand er am Ammersee auch privates Glück

Von Regina Fischer

Er war der erste Künstler, der in Utting am Westufer des Ammersees sesshaft wurde. Möglicherweise war auch er es, der Prof. Paul Hoecker, „den ersten modernen Lehrer“ der Münchner Kunstakademie, und den Bildhauer Mathias Gasteiger für die Landschaft rund um Utting und Holzhausen begeisterte. Die Rede ist von dem Maler Valentin Karl Eduard Selzam. Am Samstag jährte sich sein Todestag zum 70. Mal.

