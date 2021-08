Eine Markise für den Uttinger Wochenmarkt

Plus Seit 25 Jahren wird auf dem Uttinger Wochenmarkt bei Wind und Wetter Ware angeboten. Jetzt schützt eine Markise die Marktleute vor Regen.

Rund 6000 Euro hat sich die Gemeinde Utting eine neue Markise für den Uttinger Wochenmarkt kosten lassen. Darüber informierte Bürgermeister Florian Hoffmann jetzt bei einem Pressetermin. Im Rahmen einer Ortsbegehung mit den Gemeinderatsmitgliedern sei man mit Organisatorin Ute Jesina ins Gespräch gekommen, berichtete Hoffmann.