Ammersee

06:56 Uhr

Erinnerungen an den Anschlag auf das World Trade Center

Plus Am 11. September 2021 jährt sich der verheerende Anschlag auf das New Yorker World Trade Center zum 20. Mal. Menschen aus der Ammersee-Region erinnern sich.

Von Frauke Vangierdegom

Erinnern Sie sich noch an den 11. September 2001? Einfach nach dem Datum gefragt, vielleicht nicht auf Anhieb. Fallen aber in diesem Zusammenhang Begriffe wie Nine Eleven oder World Trade Center, werden vermutlich bei vielen, die den Tag vor 20 Jahren bewusst erlebt haben, Erinnerungen wach. Der Ammersee Kurier hat anlässlich des 20. Jahrestags der verheerenden Anschläge in New York mit einigen Menschen gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen