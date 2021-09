Fußball: MTV Dießen in der A-Klasse 5 zurück in der Erfolgsspur

Der MTV Dießen I präsentiert sich im Spitzenspiel der A-Klasse 5 gegen den TSV Erling-Andechs mit starker Teamleistung.

Der MTV Dießen I ist zurück in der Erfolgsspur. Daheim bezwangen die Dießener im Spitzenspiel der A-Klasse 5 den TSV Erling-Andechs mit 2:0 (0:0). Und das ohne Spielertrainer Philipp Ropers. Der weilte bei der Futsal-Nationalmannschaft und machte seine Länderspiele drei und vier.

Ohne den eigentlichen Chef zeigte der MTV eine starke Teamleistung, bei der am Ende zwei Spieler für den Unterschied sorgten. „Ich bin sehr stolz auf mein Team und total glücklich über den Sieg“, sagte Ropers. In Anbetracht der Tabellensituation sei dieser extrem wichtig gewesen.

Ausgeglichenes Duell

Immerhin rückten die Dießener auf zwei Punkte an den TSV heran. Das Team kam besser in die Partie, schnell entwickelte sich aber ein ausgeglichenes Duell. Torgefahr kam in der ersten Halbzeit kaum einmal auf. Dießens Sascha König verlängerte den Ball nach einem Freistoß an die Latte. Auf der anderen Seite rettete Torwart Michael Heinrich nach einem Standard auf der Linie.

In die zweite Halbzeit starteten die Gastgeber wieder schwungvoller. Nach einem Foul im Strafraum an Alexander Hummer verwandelte Vincent Vetter den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0 (55.). Nur eine Minute später schlug der Kapitän erneut zu. Mit einem sehenswerten Außenristschuss belohnte er das starke Pressing seiner Mannschaft.

Ein durchaus verdienter Erfolg

Der offensive Teil war damit geschafft. Nun galt es, die Führung auch über die Zeit zu bringen. Und da kam Michael Heinrich ins Spiel. Zwei-, dreimal parierte er – teils spektakulär – und bewahrte sein Team vor dem Anschlusstreffer. Erling-Andechs gingen die Ideen aus. Dann war der durchaus verdiente Erfolg geschafft.

Weiter geht es für den MTV am Samstag (13 Uhr) bei der zweiten Mannschaft des MTV Berg.