Ammersee

vor 2 Min.

Im Atelier Rose: Kunst und Künstliche Intelligenz in Schondorf

Der Stipendiat Julius Niemeyer in Schondorf. Am Boden des Studio entsteht eine Flagge für Maschinenstart, später hinterleuchtet mit einer Neonröhre.

Plus Das Atelier des Malers Walter Rose in Schondorf beherbergt seit Sommer drei Stipendiaten. Zwei von ihnen sind Freiluftmaler, Julius Niemeyer, der dritte, blickt in in neues Zeitalter der Kunst.

Von Dagmar Kübler

Seit August wurde das ehemalige Atelier des Malers Walter Rose in Schondorf zur zweiten oder besser gesagt künstlerischen Heimat dreier Künstler: Als Stipendiaten konnten Julius Niemeyer, Daniel Schüßler und Stef A. Müller das Atelier nutzen, das vom Roseweg aus gesehen als urige Holzhütte daherkommt, dessen Dach aber gen Norden ansteigt und so Raum gibt für ein großes Atelierfenster, das das bei Künstlern so geschätzte Nordlicht breitflächig in den Raum fließen lässt.

