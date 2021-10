Ammersee

In Dießen gibt es jetzt eine Form der Bestattung

Plus Auf dem Dießener Friedhof wird ein neues Angebot gemacht. Was es mit der „Rundum-Sorglos-Grabstätte“ auf sich hat.

Mit einer Urnenruhegemeinschaft in zentraler Friedhofslage bietet die Marktgemeinde Dießen ihren Bürgerinnen und Bürgern eine neue und pflegefreie Bestattungsform an. Ab sofort können in der Grabstätte direkt neben der Friedhofskirche St. Johann Urnenbestattungen stattfinden. Bei strahlendem Sonnenschein stellten Bürgermeisterin Sandra Perzul und Stephan Jürgenliemk, Geschäftsführer der Treuhandgesellschaft bayerischer Friedhofsgärter (TBF), die neue Bestattungsform der Öffentlichkeit vor. Den Platz hat die Kommune zur Verfügung gestellt, finanziert wird das Projekt privatwirtschaftlich. Hierfür wurde eigens die Friedhofssatzung geändert.

