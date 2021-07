Katalin Fischer liest in Dießen aus ihrem neuen Familienroman

Katalin Fischer stellt im Strandhotel Süd See in Dießen ihr neues Buch vor. In "Die Fischers, die Hamburgers und die Bánds“ gibt sie viel über ihre eigene Familie preis.

Zur Lesung mit Katalin Fischer lädt die Dießener Buchhandlung Colibri am Donnerstag, 15. Juli, ab 19 Uhr auf die Terrasse Südsee im Strandhotel in Dießen. In „Die Fischers, die Hamburgers und die Bánds“ geht es um eine „ziemlich wahre Geschichte“, wie die Genrebezeichnung sagt, in der alles Erstaunliche, Skurrile und Komische wahr ist, erfunden nur die Garnierung.

Es geht im Buch um Krieg, Feuer, Brot und Liebe

1897 geht es los. Der Budapester Brotfabrikant heiratet die hübsche Dienstmagd. In Zenta, einem Dorf in Südungarn, sieht der Hausierer von seinem Sessel aus zu, wie sein Haus abbrennt. Die Kinder des Berliner Bankiers tanzen sich durch das losröhrende zwanzigste Jahrhundert. Ein Dandy bringt seiner Geliebten um Mitternacht eine Flasche Champagner im Kindersarg vorbei – eine Frau füttert ihre Hühner und wird zur Leiterin eines Krankenhauses – eine Turmspringerin weint – eine Bombe platzt – und jemand verspielt die künftige Religion seines ungeborenen Kindes beim Poker.

„Starke Kontraste, Krieg, Feuer, Brot, Kinderspielzeug, Liebe, Klavier und Humor. Viel Leben – mit allem, was dazugehört“, wird der Familienroman in der Pressemitteilung beschrieben. Bei schlechtem Wetter wird die Lesung in den Saal verlegt.(ak)





