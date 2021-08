Ammersee

vor 39 Min.

Kunst mit Spiegelei und Musik bei "Stoa 169" in Polling

Plus Die Säulenhalle „Stoa 169“ in Polling ist in den Ferien ein beliebtes Ausflugsziel. Die von internationalen Künstlern gestalteten Säulen werden immer mehr.

Von Alfred Schubert

Der anfängliche Plan des Pollinger Künstlers Bernd Zimmer ist zwar nicht aufgegangen. Er wollte in der Säulenhalle "Stoa 169" zuerst 169 Säulen im Quadrat aufstellen. Dann 121, weil die notwendige Anzahl an Kunstwerken von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt fehlte. Schließlich waren es bei der Eröffnung im Herbst 2020 noch weniger, weil nicht alle Objekte zum geplanten Termin ankamen. Trotzdem zieht die Ausstellung ein breites Publikum an und verblüfft mit ihrem Ideenreichtum. Und die Kunstwerke werden immer mehr.

