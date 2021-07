Kunstvolle Ammersee-Motive begleiten durch das Jahr 2022

Der Ammersee ist Lebensmittelpunkt von Glaskünstler und Maler Hans-Jürgen Westphal aus Schondorf. Zusammen mit der Fotografin Monika Goecke hat er einen Ammersee-Kalender gestaltet.

Der Ammersee ist einer der wichtigen Teilnehmer im Fünfseenland vor den Toren Münchens. Mit einer Länge von 16 Kilometern und einer Breite von bis zu sechs Kilometern ist er ein ideales Revier für Musestunden. Im kommenden Jahr begleiten Liebhaber möglicherweise großformatige Motive des Ammersees durchs Jahr. Mit einem Kalender der Bielefelder Fotografin und Designerin Monika Goecke und des Schondorfer Glaskünstlers und Malers Hans-Jürgen Westphal.

Das Kalenderkonzept „Tagewerk Elf“ mit dem Titel „Ammersee. Wechselnde Horizonte“ präsentiert "außergewöhnliche Handwerke, die Arbeit von Menschen, die mit Leidenschaft Besonderes schaffen“, heißt es in einer Pressemitteilung von „Tagwerk“. Auf insgesamt 16 Blättern und 18 Seiten erlebe der Betrachter eine Reise um den See zu ausgewählten Orten.

Malerei und Fotokunst verschmelzen zu einer Einheit

Hans-Jürgen Westphal hat die Fotografin an besondere Stellen am See geführt, um mit seinen Augen auf den See zu blicken und Stimmungen einzufangen, die er mit den Orten verbindet. Anschließend verschmolzen Malerei und Fotokunst zu einer Einheit. Westphals Malerei - bei diesem Kalender die Übermalung von Fotografien des Ammersees und seiner Uferregionen - ist Ausdruck seines von der Arbeit mit Glas geprägten Sehens, beschreibt "Tagwerk". Die Leichtigkeit der von ihm angelegten Transparenzen, die Sensibilität der Spiegelungen, das Spiel mit Licht und Schatten, die Intensität und Nuancierung der Farben - der Maler sehe und gestalte in die Tiefe seiner Bilder, lege seine Vorstellungen über die Realität der Fotografie.

Ein Kalender mit Duftlack und Prägung

Um den neuen Ammersee-Kalender weiter zu veredeln, wurde das Juni-Blatt mit einem Rosen-Duftlack versehen, dessen Aromen durch leichtes Reiben auf den Blütenrahmen des Blattes aktiviert werden. Der Dezember erhielt einen partiellen Glanz-Dispersionslack und der Monat Mai trägt einen Relief-Lack, der Bildteile spürbar hervorhebt. Prägungen, gelaserte Elemente und eine aufwändige Bindung verleihen dem Werk zudem einen ganz eigenen Charakter (www.tammen.de). (ak)