Mit der „Freien Kunstanstalt“ in Dießen wird es nicht langweilig

Plus Auf dem Freigelände beim ehemaligen Gasthaus „Drei Rosen“ sind Kinder in den Ferien kreativ. Eine Glasmalerin aus Dießen zeigt das Mosaiklegen.

Auf dem großen Freigelände hinter dem ehemaligen Gasthaus „Drei Rosen“ in Dießen ist Leben eingezogen. Bunte Wimpel und Bänder flattern im Wind, ein rundes Zelt ist aufgebaut, an Bierbänken und im großen Schuppen erschaffen Kinder mit bunten Glassteinen zauberhafte Mosaike. Der Mosaik-Workshop, der vergangenen Wochenende zahlreiche Kinder anzog, ist Teil des kostenlosen Ferienprogramms, das der Verein Freie Kunstanstalt kurzfristig auf die Beine gestellt hat. „Wir sind zehn Leute im Vorstand und jeder kennt noch jemand, der auch Ideen einbringen kann.