Ammersee

vor 18 Min.

Ramadama rund ums Dießener Marienmünster

Plus Am „World Cleanup Day“ räumt die Kolpingfamilie rund um das Dießener Marienmünster wieder auf. Was dabei alles in den Müllsäcken landet.

Von Ramona Lotter

Pünktlich zum World Cleanup Day am 18. September hat in Dießen die 4. Clemens-Schmid-Gedächtnis-Aufräumaktion „Ramadama“ stattgefunden. Organisiert wurde die Aktion von der Kolpingfamilie Dießen, die damit nicht nur etwas für die Umwelt tut, sondern auch einen engagierten Müllsammler und langjährigen Kolpingweggefährten ehrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

