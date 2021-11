Starnberger Kliniken verhängen Besuchsverbot ab Samstag

Die Corona-Lage verschärft sich. Deshalb dürfen ab Samstag Patienten in den Starnberger Kliniken nur noch in absoluten Ausnahmefällen besucht werden.

Nur wenige Tage nach Verschärfung der Besuchsregeln wird es jetzt in den Kliniken im Landkreis Starnberg ein weitgehendes Besuchsverbot geben. Das hat der Klinikverbund am Freitagnachmittag mitgeteilt. Es gilt für die Krankenhäuser in Starnberg, Herrsching, Seefeld und Penzberg.

Damit ist ein Zugang ab Samstag, 6. November, nur noch in absoluten Ausnahmefällen möglich. „Wir bitten dafür um Verständnis“, wird Dr. Thomas Weiler, der Geschäftsführer der Starnberger Kliniken in einer Medieninformation zitiert. „Aufgrund der aktuellen Entwicklung mit Rekordwerten bei den gemeldeten Neuinfektionen mussten wir diesen Schritt gehen.“ Derzeit befinden sich am Klinikum Starnberg acht coronapositive Patienten auf der Normalstation, keiner auf der Intensivstation, die jedoch mit intensivpflichtigen Patienten komplett belegt ist.

Die Lage in den oberbayerischen Kliniken, gerade auf den Intensivstationen, sei so angespannt wie noch nie seit Beginn der Pandemie. „Wir müssen täglich Patienten, die einer intensivmedizinischen Behandlung akut bedürfen, überregional verlegen“, so Weiler, der auch die Krankenhausbelegung für den gesamten Rettungszweckverband in den Landkreisen Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau und Landsberg koordiniert. „Und wir rechnen auch mit einer weiter steigenden Zahl an Corona-Patienten bei uns.“

Welche Ausnahmen es in den Starnberger Kliniken gibt

Trotz des Verbotes sind in Ausnahmefällen Patientenbesuche möglich: Minderjährige Patienten, Begleitung zur Geburt und auf der Palliativstation. Für Notfallpatienten ändert sich, auch im KVB-Bereich, nichts an den bisherigen Regelungen. Ausführliche Informationen dazu finden sich auf der jeweiligen Klinik-Homepage. (ak)

Lesen Sie dazu auch