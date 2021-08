Steigt die Hochwassergefahr durch die geplante Bebauung in Fischen?

Plus Bei Starkregen kann es in Vorderfischen zu Überschwemmungen kommen. Das geplante Wohngebiet „Kapellenfeld“ könnte die Lage verschlimmern. Ein Planungsbüro soll Vorsorgemaßnahmen entwickeln.

Im geplanten Wohngebiet „Kapellenfeld“ wird es nach Einschätzung des Pähler Gemeinderats nicht zu Problemen mit dem Regenwasser kommen, da das Gelände nach Norden abfällt. Obwohl dort eine große Fläche versiegelt wird, könne das Wasser, das nicht auf den Grundstücken zurückgehalten werden kann oder dort versickert, leicht in den nördlich gelegenen Schwarzbach ablaufen. Doch genau dieses Ablaufen könnte für die Bewohner des neuen Wohngebiets von Vorderfischen zum Problem werden.