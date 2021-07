Utting: Aus dem Spielplatz im Summerpark wird auch heuer nichts

Plus Auch 20021 wird der Mehrgenerationenspielplatz im Uttinger Summerpark nicht gebaut. Das sind die Gründe für die erneute Verschiebung des seit Jahren geplanten Projekts.

Wann wird der Mehrgenerationenspielplatz in Utting fertig? Eine konkrete Antwort darauf kann im Uttinger Rathaus derzeit niemand geben. Der bislang anvisierte Baubeginn – im Winter 2020 war davon die Rede, in den Sommerferien 2021 loszulegen – kann nicht gehalten, das zumindest steht fest.