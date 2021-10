Ammersee

07:03 Uhr

Uttinger Christuskirche: Wie der leere Platz im Ort gefüllt wird

Plus Vor zwei Monaten brannte die Christuskirche in Utting ab. An ihrer Stelle ist jetzt ein leerer Platz. Die evangelische Gemeinde erhält viel Unterstützung und inzwischen wird auch konkreter, wie der Neubau aussehen könnte.

Von Dagmar Kübler

In der Nacht des 25. August ist die Christuskirche in Utting abgebrannt. Mittlerweile erinnert nur noch das Fundament an sie. Die verkohlte Holzkirche wurde vollständig abgebaut, ein Bauzaun grenzt die Brandstätte ein. So geht die evangelische Kirchengemeinde auch in den Reformationstag, der am Sonntag, 31. Oktober, gefeiert wird, und an den Anschlag der 95 Thesen durch Martin Luther an der Schlosskirche in Wittenberg im Jahr 1517 erinnert.

