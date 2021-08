Uttinger Verein „Füreinander“ für Engagementpreis nominiert

Der Uttinger Verein "Füreinander" gehört zu 47 Organisationen aus Bayern, die für den Deutschen Engagementpreis nominiert sind.

Der Uttinger Verein „Füreinander“ ist für den Deutschen Engagementpreis vorgeschlagen worden. Das teilte der Verein jetzt mit.

Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen des „Dritten Sektors“, von Expertinnen und Experten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Bis zu 10.000 Euro Preisgeld

Gefördert wird der Preis laut einer Pressemitteilung vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Deutschen Fernsehlotterie und der Deutsche Bahn Stiftung. Insgesamt wurden in Deutschland für den Preis 403 Personen und Organisationen für den Engagementpreis nominiert, 47 aus Bayern. Sechs davon können ausgezeichnet werden. Verbunden damit sind Preisgelder von 5000 beziehungsweise 10.000 Euro.

Der Verein „Füreinander“ in Utting unterstützt ältere Menschen und an Demenz Erkrankte, damit sie so lange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung wohnen bleiben können.

Gesellschaftliche Teilhabe wird gefördert

Außerdem wird ihre gesellschaftliche Teilhabe gefördert, um Einsamkeit und damit Erkrankungen vorzubeugen. Das Ziel sei: Ambulant vor stationär, heißt es in einer Pressemitteilung. (ak)

