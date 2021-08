Vitale Natur auf dem Dießener Friedhof St. Johann

Plus Auf dem Friedhof St. Johann in Dießen entfernen Bauhofmitarbeiter das Gras zwischen den Gräbern. Redakteur Gerald Modlinger sieht im Kampf gegen Unkräuter eine dauerhafte Herausforderung.

Seit Tagen fast im Dauereinsatz sind die Mitarbeiter des Dießener Bauhofs auf dem Friedhof St. Johann: Mit heißem Wasser wird gegen das Gras auf den Kiesflächen vorgegangen und gegen die auf manchen Grabstätten aufgewachsenen Bäume kommt die Kettensäge zum Einsatz.