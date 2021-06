Wieder Volleyball und Taekwondo beim MTV Dießen

Die jüngsten Mitglieder des MTV Dießen trainieren wieder. Wer möchte, kann zum Schnuppertraining kommen. Taekwondo und Volleyball finden draußen statt.

Seit Kurzem bietet Taekwondo-Lehrer Stefan Vidal Jugendlichen – momentan noch „draußen an der Jahnstraße“ – die Möglichkeit aktiv im Verein Sport zu treiben: Das Foto mit Blick auf Marienmünster und vorbeifahrende „Puppenkiste“-Ammerseebahn dokumentiert diese erste Übungseinheit auf dem MTV-Sportgelände; mit bereits 17 begeisterten Kindern.

Aber auch die MTV-Sparte Volleyball denkt im 47. Jahr nach ihrer Gründung an den, in diesem Fall weiblichen, „Ammersee-West“-Nachwuchs der Jahrgänge 2011 bis 2014 und lädt zum „Schnuppervolleyball“ ein. Interessierte Mädchen rund um die Marktgemeinde können laut einer Pressemitteilung am Dienstag, 15. Juni, ohne Voranmeldung an der Beachvolleyball-Anlage im Strandbad St. Alban vorbeischauen: Die Jahrgänge 2013 und 2014 üben von 16 bis 17.30 Uhr und die Jahrgänge 2011 und 2012 von 17.30 bis 19 Uhr. Jetzt schon begeisterte Spielerinnen dürfen sich bei Übungsleiter Josef Fürholzer unter der Telefonnummer 08807/947210 melden. (ak)

