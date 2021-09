Im Seerichtergarten in Dießen wird jetzt gegartelt

Auf einen Vorschlag von Jugendlichen hin lässt der Markt Dießen drei Hochbeete aufstellen. Damit soll der Seerichtergarten stärker belebt werden.

Zu einer für einen solchen Anlass eher ungewohnten Jahreszeit sind am Freitagnachmittag in Dießen drei Hochbeete zur allgemeinen Benutzung frei gegeben worden. Im Seerichtergarten können sich nun gärtnerisch ambitionierte Personen im Kräuter- und Gemüsebau betätigen. Das Projekt geht auf eine Initiative von jungen Leuten rund um Stefanie Sanktjohanser und Lea Schürer zurück. Nach etlichen Monaten Vorlauf konnten zwei Tage nach Herbstbeginn die ersten Pflanzen in die Beete gesetzt werden.

„Der Seerichtergarten ist ein Ort, der in den letzten Jahren leider wenig beachtet worden ist“, merkte Bürgermeisterin Sandra Perzul an. Mit den neuen Hochbeeten könne aber „ein Ort der Begegnung entstehen für junge Leute und Leuten, die nicht mehr so jung sind.“ Ähnlich sieht das auch Lea Schürer: Der Seerichtergarten sei bislang ein eher traurig aussehender Ort, und man wolle auch zeigen, dass es Jugendlichen nicht darum gehe, sich nur irgendwo zu treffen, um Alkohol zu trinken. Genau das ist offenbar auch immer wieder rund um den Seerichtergarten ein Thema. Wenn sich dort abends junge Leute treffen, klagen Bewohner der Wohnanlage im Färbergaßl darüber, dass sie nicht schlafen können, wurde bei der Eröffnung der Hochbeete berichtet, verbunden mit der Bitte, dass hier öfter nach dem Rechten geschaut werden solle.

Ein Wassertrog kommt noch hinzu

Der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Dr. Ludger Stürwald, lobte die Hochbeet-Aktion. „Ich habe mit großer Freude gesehen, mit welchem Elan die Jugend neue Projekte in Angriff nimmt, aber auch mit welchem Durchsetzungswillen, da waren Sie dann auch ein bisschen im Zugzwang“, sagte er an Bürgermeisterin Perzul gewandt.

Die drei unter Mithilfe des Bauhofs gezimmerten Hochbeete sollen noch um einen Metallschrank für die Gartengeräte und um einen Wassertrog ergänzt werden, kündigten Bürgermeisterin Perzul und die Umweltreferentin des Gemeinderats, Gabriele Übler, an. Elisabeth Tschimmel, die als Patin für die Hochbeete tätig werden will, überreichte einen Ordner mit praktischen Gartentipps.

Fürs Erste wachsen vor allem winterharte Kräuter

Anschließend wurden dann die ersten Pflanzen gesetzt. Der Jahreszeit entsprechend handelte es sich um winterharte Kräuter wie Salbei, Melisse, Pfefferminze und Petersilie, außerdem kann im Herbst noch Feldsalat gesät werden. Richtig wachsen wird es aber dann wohl erst im nächsten Frühjahr.

