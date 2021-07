Räuber schlägt in Dießener Getränkemarkt Mitarbeiter nieder

Dramatische Szenen in einem Dießener Getränkemarkt. Ein Räuber schlägt einen Mitarbeiter nieder. Jetzt sucht die Kripo nach Zeugen.

Ein besonders schwerer Fall des Raubs hat sich am Dienstagabend in einem Dießener Getränkemarkt in der Prinz-Ludwig-Straße abgespielt. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein bisher unbekannter Täter nach Ladenschluss den Markt und schlug mit einer Getränkeflasche einen Mitarbeiter nieder. Mit der Beute eines niedrigen vierstelligen Bargeldbetrags konnte er anschließend unerkannt flüchten.

Gegen 20.30 Uhr befand sich der Mitarbeiter des Getränkemarkts nach Schließung in den Büroräumen, um die Abrechnung zu erledigen, so die Polizei. Der bisher unbekannte Täter konnte über die noch geöffnete Hintertür in die Räume gelangen und schlug mit einer Flasche auf den Mitarbeiter ein, bis dieser zu Boden ging. Der Tatverdächtige nahm die auf dem Schreibtisch liegenden Tageseinnahmen an sich und flüchtete unerkannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Mitarbeiter wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt in dem Fall und bittet Personen, die Hinweise zu der beschriebenen Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.