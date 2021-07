Toto-Pokal: Dießens MTV-Fußballer scheiden gegen Polling aus

Plus Im Toto-Pokal scheiden die Dießener MTV-Fußballer gegen den SV Polling aus. Ihnen fehlt am Ende das Quäntchen Glück. Gegen den SV Raisting gelingt zuvor aber noch eine Sensation.

Das war es. In der dritten Runde des Toto-Pokal ist für den MTV Dießen Schluss. Im heimischen Ammerseestadion unterlagen die Dießener am Mittwoch dem SV Polling mit 1:2 (1:0).