Immer mehr Promis kommen auf das Huhn

Plus Immer mehr Prominente halten sich Hühner. Der Fritz alias AK-Mitarbeiter Sibylle Reiter beobachtet diesen Trend mit Skepsis und ein wenig Sorge.

Sie haben „alle ein Strahlen im Gesicht“ und „man könnte es fast als Glückseligkeit bezeichnen“, schreibt die Zeitschrift Bunte. Geht’s um eine neue Liebe, eine Adelshochzeit oder die Geburt eines Kindes? Nein, es geht um Prominente, die sich Hühner halten. Prinz Charles, Isabella Rossellini, Barbara Schöneberger, Verona Pooth und viele mehr. Wer was auf sich hält, hält Hühner. Früher habe das „als Inbegriff für bäuerliche Biederkeit“ gegolten, jetzt sei es Kult, meinen die Autorinnen, von denen man nicht erfährt, wie sich der Genuss biederer Bauern-Eier auf sie ausgewirkt hat.