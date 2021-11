Koordination ist nicht die Stärke unserer Regierung

Plus Dem Fritz alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter platzt so langsam der Kragen, denn für das Chaos um Impfzentren und Testkapazitäten hat er nach fast zwei Jahren Pandemie kein Verständnis mehr.

Da schau her: Auf einmal wollen viele Politikerinnen und Politiker eine Impfpflicht, nachdem sie sich zuvor gebetsmühlenartig dagegen ausgesprochen haben. Sogar schon bevor es überhaupt einen Impfstoff gab. Es ist ja nicht verkehrt, seine Meinung zu ändern, wenn man merkt, dass das, was man vorher gesagt hat, Mist war. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder spricht sich für eine Impfpflicht aus.