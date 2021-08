Wie lassen sich Impfmuffel überzeugen?

Plus Der Fritz überlegt in seiner Glosse "An der Angel", welche Strategien erfolgreich sein könnten, aus Impfmuffeln Impfwillige zu machen. AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter hat da eine Idee.

Vor Kurzem haben wir uns noch über Impfdränglerinnen und Impfdrängler echauffiert und über Politikerinnen und Politiker, die zu wenig Impfstoff bestellt haben. Inzwischen müssen wir uns über Menschen aufregen, die das Impfen verweigern. Denn hier geht es auch um einen Akt der Solidarität. Wer sich nicht impfen lässt, verhält sich unkooperativ. Denn das Corona-virus verlässt uns nicht; ungeschützt werden alle daran erkranken und das Virus an die weitergeben, die sich derzeit noch nicht impfen lassen können: Kinder, Menschen mit bestimmten Erkrankungen oder Schwangere. Damit tragen Impfverweigerer eine Mitschuld an der vorhergesagten vierten Welle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen