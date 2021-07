Schondorf

vor 18 Min.

Architektouren: In Schondorf kommt ein kleines altes Haus groß raus

"Zimmer mit Aussicht" haben die Architekten Helgo von Meier und Stefan Mohr ihr innovatives Bauprojekt in Schondorf genannt.

Plus In Schondorf erweitern Architekten ein bestehendes kleines Haus aus den 1940er-Jahren auf besondere Weise und schaffen damit nicht nur mehr Raum für ihre Mitarbeiter.

Von Frauke Vangierdegom

Dach runter, Holzdeckel drauf und dann mit einem Holzhaus aufstocken – mit diesen wenigen Worten lässt sich (wenn auch nur im Ansatz) beschreiben, was das Schondorfer Architekturbüro von MeierMohr an der Point geschaffen hat. Bei den diesjährigen Architektouren der Bayerischen Archtitektenkammer (Hausbesitzer zeigen ihre Bauprojekte einer breiten Öffentlichkeit), die heuer zum zweiten Mal in Folge „nur“ digital stattfanden, präsentierten Helgo von Meier und Stefan Mohr ihr erweitertes Büro.

