Die Partnerschaft zwischen Schondorf und Boves wird besiegelt

Plus Eine Delegation aus der norditalienischen Kleinstadt Boves reist an den Ammersee, um die Gemeindepartnerschaft mit Schondorf zu besiegeln. Es gibt noch einen weiteren Grund zur Freude und zum Feiern.

Von Gerald Modlinger

Die Gemeindepartnerschaft zwischen der norditalienischen Kleinstadt Boves und Schondorf soll jetzt offiziell besiegelt werden. Dazu kommt am 24. Juli eine Delegation aus Boves nach Schondorf. In den Seeanlagen soll dann in einem kleinen Festakt der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet werden, berichtete Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) nach der jüngsten Gemeinderatssitzung.

